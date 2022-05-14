Название поселения пока не раскрывается, так как Министерство обороны просило не распространять эту информацию до официального заявления.

Вооруженные силы Украины освободили очередной населенный пункт в Харьковской области. Он находится вблизи границы с Российской Федерацией.

Информацией о новой победе ВСУ поделился военный корреспондент Андрей Цаплиенко в личном Telegram-канале.

"Еще одно село освобождено севернее Харькова, и мы стали первыми журналистами, которые сюда попали вместе с нашими военными. Пока название не даем. Но до государственной границы остались здесь просто сотни метров", — сообщил Цаплиенко.

Название населенного пункта скрыто не случайно. В конце апреля в Министерстве обороны попросили не публиковать информацию об освобожденных населенных пунктах, пока ее официально не подтвердят. ВСУ должны закрепиться на новых позициях, а иначе может произойти ситуация, как в Русской Лозовой.

Известный блогер преждевременно рассказал об освобождении села, в Минобороны вынужденно подтвердили это, а вечером в населенном пункте произошло обострение. В результате 1 украинский защитник погиб, а еще 12 получили ранения.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: что известно

По данным Генштаба, под давлением Вооруженных сил Украины оккупанты начали убегать из-под Харькова. При этом враг пытается удерживать отдельные позиции и сохранить маршруты поставок ресурсов.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что войска РФ действительно отступают от города в сторону российско-украинской границы.

По мнению британского эксперта, научного сотрудника Королевского колледжа по изучению войны Майка Мартина, ВСУ смогут отрезать пути поставок для вражеской группировки в Изюме, что поможет в боевых действиях на этом направлении.

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