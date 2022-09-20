По его словам, украинские защитники продолжат борьбу всю зиму, чтобы и в дальнейшем оказывать давление на россиян.

Вооруженные силы Украины до конца 2022 года могут оттеснить российских оккупантов в Луганской области на позиции до 23 февраля.

Об этом бывший командующий войск США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес рассказал в блиц-интервью "РБК-Украина".

"Я ожидаю, что украинские силы до конца года оттеснят россиян на линию 23 февраля, и что они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и в дальнейшем оказывать давление на русских, не давая им возможности перегруппироваться, восстановить свои силы", - подчеркнул он.

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По мнению Ходжеса, Вооруженные Силы Украины деоккупируют Крым до середины 2023 года.

Также генерал США считает, что руководство РФ пытается понять, как вывести россиян из Херсонской области, чтобы это не превратилось в панический отход или не привело к масштабным потерям от артиллерийского и ракетного огня, когда оккупанты начнут двигаться и пересекать реку.

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 19 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали на украинской земле 160 российских оккупантов. Общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 54,8 тысячи человек.

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