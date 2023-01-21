В 2022 году его завербовали в ЧВК Пригожина.

Украинские воины продолжают "минусовать" наемников частной военной компании "Вагнер". Недавно ликвидировали уроженца Украины Андрея Катричева.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, сегодня, 21 января, ликвидированного "вагнеровца" похоронят в селе Теги Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В некрологе отмечается, что оккупант погиб во время "СВО" (так в РФ называют войну - УНИАН) на территории Украины.

"Катричев родился в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Жил в деревне Теги. С 2019 по 2022 год служил в ОМВД. В 2022 году был завербован в ЧВК "Вагнер", - отметил эксперт.

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"Вагнер" на войне против Украины

Боевики ЧВК "Вагнер", главарем которой является "повар Путина" Евгений Пригожин", составляют около четверти от общего числа российских войск. Раньше силовой кулак ПГК формировали опытные наемники из числа бывших работников силовых ведомств, а сейчас - "пушечное мясо" без военного опыта, которое собрали среди узников русских колоний.

По данным американских спецслужб, против Украины воюют 50 тысяч "вагнеровцев", среди которых 40 тысяч – осужденные. Ранее Вашингтон признал ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией и теперь планируют ввести санкции против частной военной компании Евгения Пригожина.

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