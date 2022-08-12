Ликвидация произошла в результате высокоточного удара наших военных по месту сбора боевиков.

ВСУ ликвидировали главаря "ДНР", который был основателем "русской весны-2014" в Горловке Донецкой области Юрия Крикуленко.

Об этом сообщает издание Gorlovka.ua.

По данным издания, украинская артиллерия высокоточным ударом попала в место сбора боевиков. Среди них был криминальный авторитет и адепт "русского мира" Юрий Крикуленко.

Местное издание отметило, что подконтрольные боевикам СМИ распространяют данные о том, что якобы у Крикуленко был инфаркт, но это не соответствует действительности.

"Его ликвидировали высокоточным ударом артиллерией Вооруженных сил Украины", - указало издание.

Также издание отметило, что помимо Крикуленко были ликвидированы еще несколько ключевых фигур из местного мира преступности.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Вооруженные силы Украины ликвидировали одиозную командирку артиллерии "ДНР"Ольгу Качуру (позывной "Корса").

А 10 августа во временно оккупированной Горловке сгорел ночной клуб под названием "Бермуды", который принадлежал так называемому "депутату" самопровозглашенной "ДНР" и криминальному авторитету Юрию Крикуленко. Есть сведения, что в заведении проходило важное совещание, и "кто-то нарушил технику пожарной безопасности", поделился тогда в Telegram экс-представитель Украины по Донбассу в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске, журналист Денис Казанский.

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