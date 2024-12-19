Благодаря этому были убиты и ранены около 200 северокорейских солдат.

На минувших выходных 11-й армейский корпус Северной Кореи потерял примерно 200 военных убитыми и ранеными в результате штурмов украинских позиций на Курщине. В частности несколько солдат были ликвидированы благодаря взрывным дронам, которые были украшены рождественскими игрушками, пишет Forbes.

"Мрачный юмор украинских операторов беспилотников не соответствует смертельной серьезности их задачи. Живая сила Северной Кореи значительно сдерживала российские атаки в Курске, что позволило объединенным российско-северокорейским силам отвоевать село Плехово, на восточном краю выступления, после трех дорогостоящих пехотных атак в минувшие выходные", - отметили в материале.

В издании рассказали, что в целом количество войск РФ и Северной Кореи в Курской области насчитывает 60 тысяч военных, в то время, как украинская армия имеет только 20 тысяч. Однако атаковать на открытой местности всегда опаснее, чем обороняться из окопов, поэтому дисбаланс в живой силе предоставляет незначительное преимущество РФ и КНДР.

"И это преимущество может быстро исчезнуть, если российское и северокорейское командование не адаптируется к украинским методам. Начальные штурмы на выходных включали пехоту, которая двигалась ровными рядами заснеженными полями без видимой поддержки со стороны артиллерии или авиации. Темно замаскированные северокорейцы выделялись на фоне белого снега, что делало их легкими мишенями для украинских беспилотников и кассетных снарядов", - подчеркнули в материале.

В Forbes добавили, что некоторые российские солдаты тренируются уклоняться от приближающихся беспилотников, однако другие, скорее всего, были проинструктированы замирать на месте, когда они видят или слышат приближение дрона. Также есть много доказательств того, что оккупанты применяют эту тактику, однако она чаще всего не срабатывает.

"Камеры беспилотников настолько хороши. А их операторы настолько искусны. Уклонение, возможно, и спасло нескольких северокорейцев в минувшие выходные, но общие потери 11-го армейского корпуса все равно были впечатляюще высокими", - говорится в издании.

В то же время российское командование пытается скрыть масштабы потерь.

"Несмотря на попытки России скрыть неудачи северокорейских войск с помощью быстрой эвакуации, видеозаписи ударов по северокорейским солдатам, их неудач и трупов уже есть в открытом доступе", - заверил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал, зачем начал Курскую операцию. По его словам, она была необходимой, ведь она сорвала российские планы наступления на Харьков и Сумы.

Также он рассказал, что на Курщине российские войска по состоянию на 17 декабря уже третьи сутки подряд проводят интенсивные наступательные действия. Сырский отметил, что украинские военные стойко держат оборону, уничтожают личный состав и технику врага.

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