По его словам, постоянно готовятся новые резервы и соединения.

Украинская армия готова к образованию новых боеспособных подразделений, однако возникает проблема относительно темпов поставок западного оружия.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире "Эспрессо" отметил, что постоянно готовятся новые резервы и соединения.

"Сейчас вопрос, какое количество не столько у российской, как у украинской армии, уже готовых к использованию сил, в том числе и выведенных с правого берега. Плюс, как мы знаем, постоянно готовятся новые резервы, создаются новые соединения. Сообщение о том, что создается еще одна десантная бригада, еще одна механизированная бригада, речь идет уже о создании новых армейских корпусов", - добавил эксперт.

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По его словам, украинская армия может довольно быстро создавать новые соединения. Это требует действительно больших поставок оружия от партнеров.

"Конечно, часть можно взять из трофеев, из того же Харьковского направления, как сообщается, взято довольно много, ведь вся проблема в том, что фронт большой, кроме создания ударного кулака для того же Мелитопольского направления, желательно бросить резервы и на северо-восток, и на Бахмут, словом, раскидывать силы, которых в принципе не так уж и много, потому что резервы еще не полностью готовы", - подытожил Гендельман.

Война в Украине: последние новости

С 24 февраля ориентировочно уничтожено около 86 тыс. 710 российских захватчиков.

По данным The New York Times, треть переданной Украине артиллерии в нерабочем состоянии. По данным издания, США организовали в Польше пункт, в котором ремонтируют западную артиллерию для украинского войска.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что война в Украине уже прошла экватор, однако пока неизвестно, когда именно будет финиш.

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