Таких самоходных минометов в российской армии не более 40 единиц, а их восстановление - очень тяжелый технологический процесс.

Воины 14 омбр выслеживали редкостного "зверя" РФ - самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240 мм.

В пресс-службе бригады показали операцию по уничтожению российской техники. На кадрах видно, что "Тюльпан" зафиксировала украинская "птичка" возле населенного пункта Таволжанка Харьковской области. Аэроразведчики передали координаты артиллерии, которая и реализовала атаку.

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, за время полномасштабного вторжения в Украину документально подтверждено уничтожение всего 6 этих 240-мм самоходных минометов. Не "документально" известно об уничтожении 16 единиц 2С4.

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"До полномасштабного вторжения в Украину в строю России было 40 таких 2С4, а на хранении не менее 300. В свою очередь, снятие с хранения и приведение в боеспособное состояние 2С4 занимает много времени и является сложным технологическим процессом. Есть серьезные сомнения, что Россия может 2С4 серийно и быстро расконсервировать, обеспечивая ими фронт", - отметил эксперт.

Коваленко добавил, что оккупанты в целом испытывают острую нехватку артиллерии, что и привело к угледарской бойне и провалам по другим локациям.

Потери РФ в Украине: последние данные

С момента полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали 174 550 человек личного состава вражеской армии. За сутки статистика увеличилась на 560 противников. Украинские защитники также взорвали более 20 единиц техники.

В начале марта Вооруженные Силы Украины уничтожили очередной редкий российский самоходный миномет 2С4"Тюльпан" в районе Угледара Донецкой области.

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