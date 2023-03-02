До полномасштабного вторжения в Украину на вооружении армии РФ было 40 таких минометов.

Вооруженные силы Украины уничтожили очередной редкий российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" в районе Угледара Донецкой области.

Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, за время полномасштабного вторжения в Украину документально подтверждено уничтожение пять единиц 2С4 "Тюльпан", а не документально - 14.

"До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году на вооружении российской армии стояли 40 таких САМ, в то время как на хранении не менее 300. В свою очередь, снятие с хранения и приведение в боеспособное состояние этих САМ занимает много времени и является сложным технологическим процессом", - отметил эксперт.

Коваленко сомневается, что Россия может серийно расконсервировать 2С4 "Тюльпан" и обеспечивать ими фронт.

Потери России в Украине - что сообщалось

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла в Украине 3397, 6658 боевых бронированных машин, 2398 артиллерийских систем, 480 РСЗО, 5264 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Что касается личного состава, то общие боевые потери России в Украине превысили 150 тысяч человек.