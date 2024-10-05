У Путина наростают проблемы, которые "решительно" дадут о себе знать к концу 2025 года, пока Украина будет в состоянии начать новое контрнаступление.

На данный момент президент России Владимир Путин не сделал достаточно для того, чтобы "победа оккупантов" была в поле зрения, но достаточно, чтобы позволить себе отложить принятие трудных решений, пока Украина готовится к новому контрнаступлению в 2025 году, пишет The Times.

Издание сообщает, что в это же время экономика России "неожиданно хорошо справляется", но отказ Путина пожертвовать маслом ради пушек не может длиться вечно. СМИ ссылается на российского экономиста, который оценил конец 2025 года как "решающий момент, когда равновесие нарушится".

Журналисты уточняют, что кремлевскому диктатору становится все труднее и дороже побуждать россиян добровольно идти на войну. В Москве, например, благодаря вкладу мэрии новобранцы получают "подъемные" в размере 2,3 миллиона рублей и годовую зарплату в 5,2 миллиона рублей — что более чем в пять раз превышает среднюю зарплату по стране. Эти цифры привели к краткосрочному всплеску набора, но теперь он быстро сходит на нет, говорится в материале.

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Там добавляют, что, хотя генералы Путина уже несколько месяцев требуют новой мобилизации, Путин, осознавая, насколько непопулярной и разрушительной она будет, все еще колеблется. Он также закрывает глаза на некоторые тревожные показатели на предстоящий год.

"Украина будет в состоянии начать новое контрнаступление в больших масштабах в следующем году с новым оборудованием, которое она получает, и бригадами, которые она формирует. Вероятно, она также получит разрешение использовать американские ракеты ATACMS большей дальности и британские ракеты Storm Shadow против военных целей внутри России", - пишет СМИ.

Первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что в начале года оккупанты могли выпускать восемь артиллерийских снарядов на каждый украинский — в начале октября соотношение упало до трех к одному. Это произошло благодаря собственным ракетам и беспилотникам Украины, уточняют журналисты, которые используются против военных целей на территории РФ.

Однако отмечается, что Украина тоже сталкивается с проблемами в наборе войск, пока западное производство боеприпасов расширяется, а помощь направляется на развитие собственного оборонно-промышленного сектора.

"На предстоящий год Путин почти наверняка сможет сбалансировать все эти давления. Но он будет делать ставку на то, что сможет навязать какой-то мир на своих условиях, прежде чем напряжение в его собственной системе станет слишком большим", - подытоживают эксперты.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что эксперт оценил новую "красную линию" РФ и ответил на вопрос, развяжет ли Путин ядерную войну.

"Каждое из заявлений Путина в разное время было призвано удержать страны НАТО от определенных действий - вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поставки Западом оружия в Украину", - отметил профессор.

Кроме того, Путин, по словам Джонсона, боялся, что ракеты НАТО полетят на Москву.

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