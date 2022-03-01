Все выезды из Чернигова заминированы, город готов к обороне.
Об этом в Facebook сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - означает, что там мины, и можно на них подорваться. Чернигов готов к обороне", - заявил он.
Чаус обратился к местным жителям не подвергать себя и своих близких опасности, оставаться дома или в объектах укрытия.
Кроме того, глава Черниговской ОГА призвал жителей области не общаться с оккупантами. Он предостерег, что они притворяются украинскими военными и просят:
❌ помочь навести понтон
❌ дать координаты
❌ помочь техникой
❌ рассказать о состоянии дорог
В области также разработали систему мотивации для защитников города:
- 150 000 грн - за сожженный БТР
- 200 000 грн – за БМП
- 250 000 грн – за танк
- 300$ - за каждого убитого или плененного русского оккупанта.