Оккупанты обстреляли Затоку около пяти утра, отметил очевидец.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданским объектам в курортном поселке Затока Одесской области рано утром во вторник, 26 июля, - около пяти утра.

Вражеский обстрел Затоки случился тогда, когда еще все спали, приводит слова одного из отдыхающих nv.ua.

По его данным, мужчина отдыхал в гостинице, которая находилась на расстоянии нескольких сотен метров от эпицентра взрыва.

Очевидец отметил, что "все прошило осколками".

"Почему мы остались живы… непонятно…", - поделился он.

Напомним, 26 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что противник обстрелял Затоку, и при этом в поселке не было ни военнослужащих, ни военных баз. В результате вражеского удара были уничтожены и повреждены дома.

По данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противник обстрелял Одесскую область из самолетов, которые находились в акватории Черного моря.

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