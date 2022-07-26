Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданским объектам в курортном поселке Затока Одесской области рано утром во вторник, 26 июля, - около пяти утра.
Вражеский обстрел Затоки случился тогда, когда еще все спали, приводит слова одного из отдыхающих nv.ua.
По его данным, мужчина отдыхал в гостинице, которая находилась на расстоянии нескольких сотен метров от эпицентра взрыва.
Очевидец отметил, что "все прошило осколками".
"Почему мы остались живы… непонятно…", - поделился он.
Напомним, 26 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что противник обстрелял Затоку, и при этом в поселке не было ни военнослужащих, ни военных баз. В результате вражеского удара были уничтожены и повреждены дома.
По данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противник обстрелял Одесскую область из самолетов, которые находились в акватории Черного моря.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Резников сказал, что нужно сделать для работы американских истребителей F-16 в Украине
- Полковник ВСУ сказал, грозит ли Николаеву оккупация
- Офицер ВСУ спрогнозировал феерическую победу в войне с Россией