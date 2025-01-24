Повреждена многоэтажка и более десяти частных жилых домов.

Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киевскую область БПЛА, в результате чего погибли три человека, еще один - травмирован.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram.

Согласно информации правоохранителей, повреждена многоэтажка и более десяти частных жилых домов.

Начато уголовное производство по факту военного преступления (ч. 2. ст. 438 УК Украины).

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что на Киевщине в результате атаки российских БПЛА повреждены дома в Броварах и Глевахе, спасательные работы после удара продолжались всю ночь.

"К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь. Только в 9 утра завершилась спасательная операция", - отметил он.

В то же время Зеленский отметил, что Россия сейчас способна атаковать, поскольку все еще имеет возможность обходить санкции.

"Спасибо каждому лидеру, каждой стране, которые осуществляют давление на Россию для того, чтобы эта неспровоцированная и террористическая война закончилась. В частности, за каждый компонент для производства "шахедов" и ракет, которые поставляются в обход санкций, должна быть ответственность. Россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских сообщников помогать этому террору и штурмам на фронте", - отметил глава государства.

Атака российских беспилотников - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 24 января, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона Украины работала в ряде областей.

Утром исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник информировал о двух погибших сегодня ночью из-за атаки вражеских БпЛА. Так, по его словам, один погибший был обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Второй погибший - 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.

Известно, что БПЛА россиян сегодня ночью атаковали в том числе Житомирскую и Львовскую области. На Львовщине без жертв, но есть разрушения, информировал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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