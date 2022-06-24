Со вторника эвакуация граждан оттуда невозможна из-за постоянных обстрелов россиянами путей.

Российские войска с обеих сторон зашли в село Горное Луганской области. Накануне враг занял соседнюю Николаевку.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил руководитель военной администрации Горной общины Алексей Бабченко.

По его словам, в окрестностях по состоянию на утро продолжались локальные бои ВСУ.

"Несмотря на то, что в районе Золотого был очень крепкий и надежный укрепрайон, прорыв был осуществлен из направления Ореховое-Тошкивка. Зашли с двух сторон. Одна вышла на тыл - Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, а другая часть направилась в направлении Золотого", - пояснил чиновник.

По данным местных властей, на территории общины находятся почти 4 тысячи местных жителей. Со вторника эвакуация оттуда невозможна из-за постоянных обстрелов россиянами путей.

Нет ни воды, ни газа, ни электричества. Окрестности общины полностью разрушены.

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Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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