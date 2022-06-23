По его словам, угроза окружения наших войск в районе Золотого нависла еще с 22 июня.

Украинские войска могут быть отведены от Золотого чтобы не попасть в окружение.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "FreeДом".

По его словам, уже несколько источников сообщают, что украинская армия может отойти от Золотого, но пока нет подтвержддения от Генерального штаба.

"То, что наши войска, возможно, будут отведены от Золотого, такая вероятность существует. Потому что, там еще вчера нависла угроза окружения наших войск противником в районе Золотого, и чтобы этого не допустить - вполне вероятно, что они могут отойти", - сказал Жданов.

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ЗСУ на утро 23 июня, на Донецком направлении противник сосредоточивает основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк, ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка.

Вечером 22 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка - Золотое. Там продолжаются бои. Враг хочет окружить наших военных.

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