Сегодня в Авдеевке было более 10 обстрелов, все - по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Telegram.
"Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и по городам в относительном тылу", - отметил он.
По словам Кириленко, в Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере один человек, в Красногоровке загорелся пожар в полях. В Константиновке не менее 5 прилетов по жилым массивам. Сейчас известно об одном погибшем и трех раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика. В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.
Один погибший и один раненый - в Переездном Звановской общины, отметил председатель ОВА. Он также сообщил о том, что в Очеретинской общине из "Смерчей" оккупанты обстреляли дачный кооператив в Новоселовке первой, обошлось без пострадавших.
Кроме того, под огнем оказалась сегодня освобожденная от русских Павловка в Угледарской общине. Вражеским ракетным ударом разрушен один дом, к счастью, никто не пострадал.
По данным Кириленко, в Авдеевке было более 10 обстрелов, все - по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информацию о пострадавших и объемах разрушений пока уточняют.
Напомним, оккупанты обстреляли город Торецк на Донетчине. Враг бил по домам частного сектора. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.