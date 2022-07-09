Всего в Донецкой области за день захватчики убили трех жителей, еще 8 ранены.

Сегодня в Авдеевке было более 10 обстрелов, все - по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и по городам в относительном тылу", - отметил он.

По словам Кириленко, в Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере один человек, в Красногоровке загорелся пожар в полях. В Константиновке не менее 5 прилетов по жилым массивам. Сейчас известно об одном погибшем и трех раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика. В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.

Один погибший и один раненый - в Переездном Звановской общины, отметил председатель ОВА. Он также сообщил о том, что в Очеретинской общине из "Смерчей" оккупанты обстреляли дачный кооператив в Новоселовке первой, обошлось без пострадавших.

Кроме того, под огнем оказалась сегодня освобожденная от русских Павловка в Угледарской общине. Вражеским ракетным ударом разрушен один дом, к счастью, никто не пострадал.

По данным Кириленко, в Авдеевке было более 10 обстрелов, все - по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информацию о пострадавших и объемах разрушений пока уточняют.

Напомним, оккупанты обстреляли город Торецк на Донетчине. Враг бил по домам частного сектора. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

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