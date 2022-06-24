Город полностью под контролем ВСУ, но в результате постоянных обстрелов нет ни одного дома, который не был бы поврежденным или разрушенным.

В Авдеевке все еще остается около 2,5 тысяч гражданских жителей, которые постоянно находятся в укрытиях.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона 23 июня.

"Люди постоянно находятся в укрытиях, потому что в результате постоянных обстрелов, нет ни одного дома, который не был бы или разрушенным, или поврежденным. Это как частный сектор, так и многоквартирные дома", - сказал Кириленко.

По его словам, в основном жители Авдеевки, которые все еще остаются в городе, рассчитывают, что скоро наступит мир и они смогут вернуться в свои дома.

"Но эти расчеты, в данном случае, являются крайне опасными для их здоровья и жизни. Нам гораздо проще было бы выполнять свою работу здесь на месте, если бы всех жителей эвакуировать, чтобы сконцентрировать все усилия исключительно на враге", - подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что люди которые остаются в Авдеевке, обеспечиваются гуманитарной помощью .

"Это в основном гуманитарные наборы. Воды и света нет. Электроэнергию мы восстанавливали в первые недели после полномасштабного вторжения, но когда ЛЭПы перебиты несколько километров от электросетей и просто повалены высоковольтные линии, то в данном случае все восстановить возможно только после нашей победы", - сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что с начала полномасштабного вторжения, враг по Донецкому направлению – это Марьевка, Красногоровка, Авдеевка, не продвинулся.

"Успех небольшой, который враг имел в направлении Авдеевки и Покровке, был повернут в обратную сторону и враг отступил, но это было раньше, несколько недель назад", - проинформировал Кириленко.

Он добавил, что Авдеевка, Марьевка, Красногоровка, подвергались периодическим обстрелам и до 24 февраля, потому что это была именно передовая, всем известная авдеевская "промка".

"От нее шли постоянные бои, там было крайне опасно, даже до полномасштабного вторжения. Сейчас "промка" и Авдеевка остаются под контролем украинских вооруженных сил", - подчеркнул Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что военная администрация упорно работает над тем, чтобы даже то небольшое количество жителей, которые все еще остаются в Авдеевке, эвакуировать.

"Чтобы свести к "нулю" количество гражданского населения и оставить только тех, кто обеспечивает охрану города. Город под постоянными обстрелами, потому что рядом оккупированная территория Донецка и враг может бить по Авдеевке с ежедневно. В том числе, авиацией и всеми видами вооружения, которые враг использует, при этом не продвинувшись", - сказал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 21 июня ночью российские оккупанты обстреляли в Авдеевке школу снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом. Это уже третья школа, полностью уничтоженная россиянами в Авдеевке.

23 июня за сутки российские оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины: 2-х в Авдеевке, 3-х в Пришибе, 1-го в Часовом Яре. Еще 5 человек получили ранения.

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