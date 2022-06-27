Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем на встрече.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отношения с РФ не смогут вернуться на тот уровень, который был до 24 февраля.

Об этом он заявил на саммите G7 27 июня, передает Reuters.

По его словам, не будет возврата к временам до полномасштабной войны России против Украины, которая "положила начало долгосрочным изменениям в международные связи".

"Когда ситуация изменится, мы должны измениться", – сказал Шольц в телевизионном заявлении в конце второго дня саммита G7.

G7 и помощь Украине:

26 июня 2022 года в замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран "Большой семерки" (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.

Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем на встрече.

Лидеры G7 договорились о бессрочной военной и финансовой поддержке Украины.

27 июня 2022 года лидеры стран G7 признали надвигающийся глобальный экономический кризис.

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