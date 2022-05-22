На юге контрнаступление было бы особенно эффективным благодаря географическим особенностям ландшафта.

Вооруженные силы Украины смогут перейти к контрнаступательным действиям на юге, куда сейчас враг стягивает дополнительные силы, когда получат необходимое оружие.

Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал директор центра правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, речь идет, конечно, о тяжелом вооружении.

"Нам очень нужны средства реактивных систем залпового огня, другие артиллерийские системы, ударные беспилотники для того, чтобы не давать противнику продвигаться на юге, что уже удается сейчас, а когда получим оружие, то будут условия для перехода к контрнаступальним действиям", - сказал он.

Эксперт отметил, что на юге контрнаступление было бы особенно эффективным благодаря географическим особенностям ландшафта и открытым местностям.

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