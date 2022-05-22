Вооруженные силы Украины смогут перейти к контрнаступательным действиям на юге, куда сейчас враг стягивает дополнительные силы, когда получат необходимое оружие.
Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал директор центра правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, речь идет, конечно, о тяжелом вооружении.
"Нам очень нужны средства реактивных систем залпового огня, другие артиллерийские системы, ударные беспилотники для того, чтобы не давать противнику продвигаться на юге, что уже удается сейчас, а когда получим оружие, то будут условия для перехода к контрнаступальним действиям", - сказал он.
Эксперт отметил, что на юге контрнаступление было бы особенно эффективным благодаря географическим особенностям ландшафта и открытым местностям.
Война в Украине: обновленные данные
Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.
По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.
Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.
На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.
Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.