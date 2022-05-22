По расчётам украинских и западных аналитиков через полтора-два месяца украинская армия будет на пике своих боевых возможностей.
Об этом в интервью Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.
По его словам, задача России в настоящее время состоит в оттягивании перевооружении ВСУ по максимуму.
"Отсюда главный тезис (русских - ред.): войну надо прекратить, а лучший способ это сделать – демилитаризировать ВСУ. Их задача – сбить темпы поставок оружия", - отмечает Арестович.
В Кремле хотят подать своему электорату временный захват Мариуполя и выход на границы Луганской области (которого не будет) как "великую победу России".
Более того, сейчас РФ активно взялась за правительства стран ЕС, запускает туда своих людей, цель которых – переубедить мир, что "РФ и Запад достигли соглашений, а мира не хочет только Украина", отметил Арестович.
Война в Украине: обновленные данные
Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.
По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.
Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.
На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.
Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.