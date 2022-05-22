Задача России в настоящее время состоит в оттягивании перевооружении ВСУ по максимуму.

По расчётам украинских и западных аналитиков через полтора-два месяца украинская армия будет на пике своих боевых возможностей.

Об этом в интервью Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, задача России в настоящее время состоит в оттягивании перевооружении ВСУ по максимуму.

"Отсюда главный тезис (русских - ред.): войну надо прекратить, а лучший способ это сделать – демилитаризировать ВСУ. Их задача – сбить темпы поставок оружия", - отмечает Арестович.

В Кремле хотят подать своему электорату временный захват Мариуполя и выход на границы Луганской области (которого не будет) как "великую победу России".

Более того, сейчас РФ активно взялась за правительства стран ЕС, запускает туда своих людей, цель которых – переубедить мир, что "РФ и Запад достигли соглашений, а мира не хочет только Украина", отметил Арестович.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.

Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.

На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.

Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.

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