По словам главы Луганской ОВА, партизаны в регионе регулярно подсказывают украинской артиллерии, куда целить по врагу.

В Луганской области погодные условия благоприятствуют украинским военным на Сватовском и Кременском направлениях.

"Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время позитивных новостей, которые позволят развить успех ВСУ", - сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также, по его словам, на Бахмутском направлении, в частности в районе Белогоровки, россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаются прорвать оборону ВСУ.

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Также он проинформировал, что партизаны в Луганской области регулярно подсказывают украинской артиллерии, куда целить по врагу.

Война в Украине - ситуация на Луганщине

Донецкая и Луганская области стали одними из самых "горячих" направлений войны, куда россияне после начала полномасштабного вторжения направили значительные силы. Впрочем, полностью оккупировать эти регионы российской армии не удалось.

На днях Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины на востоке имеют успехи на Лисичанском и Кременском направлениях. В то же время во временно оккупированном Старобельске Луганской области враг строит вторую линию обороны, стягивая туда огромное количество техники. Однако, наши военные продолжают уничтожать оккупантов на Луганщине. На днях они нанесли высокоточный удар по позициям РФ.

Между тем оккупанты планируют провести полную "эвакуацию" гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

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