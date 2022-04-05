Уничтожено, в частности, несколько вражеских танков, отметили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

В Оперативно-тактической группировке "Восток" сообщили об уничтожении в ходе боев 10 боевых машин пехоты, девяти бронетранспортеров и танков оккупантов.

Уничтожено до 80 противников, говорится в сообщении на странице ОТГ "Восток" Facebook.

Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток".

"В частности, 5 апреля российские фашистские войска совершили одну атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", - говорится в заметке.

Так, в ходе боев украинские военнослужащие уничтожили: личного состава - до 80, танков - четыре (один из них захвачен), БТР - девять, БМП - 10, миномет - один, БМ-21 - один, автотранспорт - 17, БПЛА - один и топливозаправщики - два.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Сначала враг обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, бомбил Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Сумы, Житомир и Мариуполь.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что общие боевые потери личного состава противника по состоянию на 5 апреля составляют около 18,5 тыс. человек.

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