На видео запечатлен момент сбития вражеского беспилотника.

Российские оккупанты в ночь на 1 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. В Воздушных силах ВСУ показали, как Силы обороны уничтожали вражеские беспилотники.

"В который раз спасибо всем защитникам неба за уничтоженные этой ночью "Шахедов"! Особо хочу отметить воинов 208-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг", - отметил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале.

При этом он опубликовал видео впечатляющей боевой работы херсонских зенитчиков, которые охраняют украинское небо от посягательств Российской Федерации и охраняют сон украинцев.

Ночная атака российских дронов на Украину - главные новости

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 1 декабря противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed по двум направлениям: мыс Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - РФ.

Также оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Украинским защитникам удалось уничтожить 18 ударных БпЛА, одну управляемая авиационная ракета Х-59.

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