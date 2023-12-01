Отмечается, чо россияне запустили по спящим городам Украины Х-59.

Российские войска в ночь на 1 декабря запустили по Украине дроны-камикадзе. Также был зафиксирован пуск управляемых ракет россиян.

"В ночь на 1 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed по двум направлениям: мыс Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - РФ. Также оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонской области", - сказано в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале.

Всего россиян применил две КАР Х-59 и 25 ударных БПЛА Shahed-136/131. К отражению атаки привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины

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Украинским защитникам удалось уничтожить 18 ударных БпЛА, одну управляемая авиационная ракета Х-59. Главное направление удара – юг и восток страны.

Потери России в Украине по состоянию на 1 декабря - главные новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что армия Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украине потеряла около 330 040 человек. Кроме того, тысячи единиц военной техники превратилась в металлолом, в том числе вертолеты, самолеты, корабли и прочее.

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