Захватчикам приходится "пройти семь кругов ада", чтобы запросить замену беспилотника.

Оккупанты все чаще жалуются на бюрократию, поскольку это мешает покупать и использовать дроны на левом берегу Херсонской области.

Как сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW), склады Министерства обороны РФ для дронов различных типов и средств радиоэлектронной борьбы якобы заполнены. Однако при этом в российской армии фиксируется нехватка этого вида вооружения.

Проблема заключается в том, что российские чиновники могут быть совершенно не заинтересованы в ознакомлении с заявками и оформлении документов, которые позволили бы своевременно обеспечить войска РФ беспилотниками на фронте.

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"Российским военнослужащим приходится "пройти семь кругов ада", чтобы запросить замену беспилотника. Другой военный блогер рассказал о семи документах, которые российские подразделения должны предоставить российским военным, чтобы зафиксировать факт уничтожения беспилотника и запросить замену, в частности доказать, что беспилотник был уничтожен при нормальных погодных условиях и что российские войска не использовали системы радиоэлектронной борьбы в момент его уничтожения", — добавляется в отчете.

В то же время эксперты уточняют, что хотя жалобы действительно есть, к значительным последствиям на поле боя это не приводит. Также они приводят слова основателя украинской компании по производству беспилотников Максима Шеремета, который заявлял, что российским оккупантам удается производить не менее 300 тысяч FVP-дронов в месяц.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, российские оккупанты на шести направлениях атаковали, а Силы обороны наступали на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.

По состоянию на 1 декабря Российская Федерация потеряла на войне против Украины уже 330 040 солдат.

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