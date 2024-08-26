Против них стоит 20-я армия РФ, которая имеет очень большой потенциал.

Российские оккупанты готовили плацдарм для развертывания наступления в Харьковской области, но операция Третьей отдельной штурмовой бригады сорвала их намерения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов (позывной "Абдула"). "Наши два квадратных километра - это полбеды для россиян, а вторая половина беды - сорванные их планы. Мы знаем, они готовили плацдарм для ведения наступательных действий. В результате получилось, что вся их операция, логистическая подготовка к наступательным действиям и плацдарм, с которого они хотели разворачиваться, чтобы штурмовать нас, захвачены. Инициатива потеряна. То, что они планировали, а такие вещи не планируются за сутки, для этого тратится большой управленческий ресурс, сорвано", - сказал он.

Военный отметил, что основное бремя войны всегда лежит на плечах пехоты, штурмовых и механизированных батальонов, а также спецподразделений. Именно они вступают в прямой огневой контакт с врагом и собственноручно освобождают украинскую землю.

Видео дня

По словам Волохова, основная специфика контратакующих действий 3-й ОШБр заключалась в том, что россияне имели превосходящую силу в 2,5 раза и находились на укрепленных позициях. При этом общеизвестно, что для штурма необходимо иметь численное преимущество, например, 1 к 7 или 1 к 10, в зависимости от прочности фортификаций. "Мало того, что нас было меньше, так еще и они были очень хорошо фортифицированы", - пояснил он.

Командир подразделения "Терра" отметил, что командование провело очень большую работу по планированию и синхронизации всех действий и компонентов. Он называет эту операцию шедевральной: "С такими ресурсами и с такими относительно незначительными потерями. Потому что любые успехи на войне, к сожалению, имеют свою цену. Но потери могли бы быть значительно больше, если бы командование не организовало такое слаживание и такую четкую координацию", - подчеркнул военный.

По словам Волохова, против их сил стоит 20-я армия РФ, которая имеет чрезвычайно большой потенциал. "Куча пехоты и бронетехники в их распоряжении, которую они могут вводить в бой по своему желанию. Это и авиация, которая постоянно сбрасывает управляемые авиационные бомбы. Во время этой операции, не буду называть точные цифры, но было уничтожено намного больше 300 оккупантов",- сказал он.

Наступление в Харьковской области

Напомним, 22 августа Третья отдельная штурмовая объявила о наступлении в Харьковской области. Сообщалось, что украинским бойцам удалось продвинуться почти на 2 кв. км, а также установить контроль над батальонным районом обороны захватчиков и их позициями.

Впоследствии бригада опубликовала видео, на котором можно увидеть, как они вступили в ближний бой с российскими пулеметчиками.

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