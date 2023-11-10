Вечером в пятницу, 10 ноября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Связано это с атакой России беспилотниками типа Shahed, предупреждают в Воздушных силах ВСУ.
В частности, замечено движение российских БПЛА из Херсонской области в направлении Николаевской; из Харьковской области в направлении Полтавской; а также из акватории Черного моря в направлении Одессской области (Черноморск).
Обновлено 21:39. Вражеские БПЛА в Полтавской области - направление движения на Миргород, отметили в ВС ВСУ.
Обновлено 21:32. Угроза применения дронов объявлена для Черкасской области. Карта воздушных тревог теперь такая:
Обновлено 21:23. Вражеские БПЛА входят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области из Белгородской области, сообщают ВС ВСУ.
По состоянию на 21:20 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
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