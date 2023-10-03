Не игнорируйте воздушные тревоги.

Этой ночью Украину снова атакуют беспилотные летательные аппараты типа "Shahed". Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщат о нескольких группах дронов.

В сообщении в официальном Telegram-канале ВС отмечается, что беспилотники двигаются с Черного моря. Она летят через Очаковский район Николаевской области в направлении Кривого Рога. Военные предупреждают, что курс этих БПЛА может меняться.

Сейчас воздушная тревога звучит в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. На Запорожье она связана с активностью российской тактической авиации, Донетчину ранее предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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Обновлено в 02:07: Запорожская область - угроза ударных дронов. Группы БпЛА типа "Shahed" двигаются через Николаевскую область в северо-восточном направлении.

Что известно о ракетной угрозе

Напомним, вечером в Силах обороны юга сообщили, что оккупанты держат на боевом дежурстве в Черном море надводный ракетоноситель - малый ракетный корабль проекта "Буян-М".

Его снаряжение - до восьми ракет типа "Калибр". Военные определили уровень рактенной опасности как очень высокий.

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