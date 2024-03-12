Оккупанты не дают спать войскам, подчеркнул Лиховой.

Спикер Таврического направления Дмитрий Лиховой уточнил, обладает ли РФ силами для прорыва вглубь позиций войск и рассказал о печальном - нашим защитникам почти что не дают спать по ночам.

Он сказал в эфире телемарафона, что Силы обороны пока не фиксируют, чтобы враг формировал "ударный кулак" для большого прорыва. В основном речь идет о ротации для замещения "дыр" россиян.

"Мы видим все попытки россиян провести определенную ротацию, усиление тех подразделений, которые у них истощаются, уничтожаются. Но нет оснований говорить, что на каком-то из направлений ОСГВ "Таврия" противник формирует ударный кулак для большого прорыва в глубину нашей обороны. Это в основном речь идет о замещении их существующих сил, которые нуждаются в замене", - отметил он.

Также Лиховой рассказал, что сегодня наблюдается еще большая активизация противника, это особенно проявляется ночью: с полуночи и до 6 часов утра, когда люди в тылу еще спят, было 11 боевых столкновений по всей линии фронта.

В основном, речь идет о "пехотных" штурмах. "Ночью немного примораживает. Возможно, они хотят как-то более твердую почву использовать. Но, в основном, это пехотные группы. Сейчас же тепловизоры, приборы ночного видения есть у многих, и светает немного раньше, поэтому сейчас стираются границы ночи и дня, если характер боевых действий интенсивный, а он у нас сейчас такой и есть", - отмечает Лиховой.

Также он не исключает, что у российских оккупантов "горят" последние дедлайны перед так называемыми президентскими выборами в России.

В то же время представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что оккупанты все чаще нарушают конвенцию о запрете применения химического оружия - за вчерашние сутки зафиксировано еще 5 случаев сброса с беспилотников боеприпасов с химическим отравляющим веществом хлорпикрин и все они приходятся на Запорожское направление. "А за прошедшую неделю россияне около 60 раз применили это химическое вещество, которое для них является оружием последней надежды. Когда они не могут выбить наших защитников с их позиций артиллерией, авиацией и FPV - дронами, то пытаются "выкурить" вот этими гранатами с веществом слезоточивого, удушающего действия", - добавил Лиховой.

Последние потери РФ на Таврическом направлении

Ранее бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отмечал, что на Таврическом направлении за минувшие сутки, 11 марта, потери российских оккупантов составили 420 человек.

Также враг имел потери в вооружении и военной технике - 38 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 6 боевых бронемашин, 6 артиллерийских систем, 1 средство ПВО (ЗРК "Бук-М2") и 24 автомобиля. Нейтрализовано или уничтожено 328 БпЛА различных типов.

Тарнавский сообщил, что Силы обороны Украины уничтожили также 5 складов боеприпасов, 1 склад ГСМ и 2 вражеских блиндажа.

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