Также нейтрализовано или уничтожено 328 беспилотников и уничтожено 5 складов боеприпасов.

На Таврическом направлении за минувшие сутки потери российских оккупантов составили более 400 человек. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" обстановка остается сложной, однако контролируемой.

При этом, за минувшие сутки противник нанес 23 авиаударов, 3 ракетных ударов, провел 44 боевых столкновений, совершил 1094 обстрела и 75 ударов дронами-камикадзе.

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"Общие потери врага в живой силе составили 420 человек; в вооружении и военной технике - 38 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 6 боевых бронемашин, 6 артиллерийских систем, 1 средство ПВО (ЗРК "Бук-М2") и 24 автомобиля", - отметил Тарнавский.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 328 БПЛА различных типов.

"Силы обороны Украины уничтожили также 5 складов боеприпасов, 1 склад ГСМ и 2 вражеских блиндажа", - добавил бригадный генерал.

Потери оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на фронте украинские защитники продолжили активными действиями наносить российским оккупационным войскам потери в живой силе и технике. В частности, был поражен зенитный ракетный комплекс Бук-М1 и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

Всего за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали еще 910 российских оккупантов.

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