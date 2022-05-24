В Каменку заехало много военнослужащих рф и техники из Мариуполя.

По сообщению жителей села Водяное Васильевского района Запорожской области, российские военные завезли в село гумпомощь - спиртные напитки украинского производства.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Запорожского ОВА Ивана Арефьева.

"По сообщению жителей села Водяное Васильевского района, российские военные завезли в село бензин и гумпомощь - спиртные напитки украинского производства. Оккупанты в общении с местными прибегают к угрозам уничтожить Водяное, когда будут отходить, но при этом не скрывают, что оставаться в Украине они не собираются", - говорится в сообщении.

Также жители Приморска сообщают, что сегодня в сторону Бердянска прошла колонна российских военных.

"В Каменку Пологовского района заехало много военнослужащих рф и техники из Мариуполя. В том же Приморске оккупанты пришли в пожарно-спасательну часть города и предложили сотрудникам работать на них. По предварительной информации почти все отказались и написали заявления об увольнении", - говорится в сообщении.

Россияне пытаются заработать денег с помощью вооруженного давления на мирных людей в Мелитополе.

"Так, с мелитопольцев, которые хотят покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тысяч гривен. Те, кто не имеет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора", - отмечает Арефьев.

При этом уже несколько дней снова нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направление областного центра не только из Мелитополя, но и Энергодара.

"На блокпосту врага в Васильевке по неизвестным причинам оккупанты рф не пропускают любой автомобильный транспорт, есть скученная очередь из более 400 машин. Со стороны Запорожья ждут на проезд машин, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожского края. Транспорт также не пропускают российские военные. По сообщениям в соцсетях, проехать можно лишь заплатив взятку, размер которой от 20 000 до 40 000 гривен", - отметил он.

Также служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем военным РФ, которые по указанию генерала Домбровского принимали участие в захвате Запорожской АЭС. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

"Оккупанты дали команду стрелять из бронированной тяжелой военной техники - танков и бронетранспортеров - для силового захвата зданий и объектов Запорожской атомной станции и города Энергодар. В результате преступных действий погибли люди, разрушены корпуса учебно-тренировочного центра, переходные эстакады до реакторных отделений энергоблоков и другие технологически важные сети и коммуникации. Обстрелы оккупантов могли привести к техногенной катастрофе", - подчеркнул он.

Также, в Запорожье полиция задержала сторонника "русского мира", у которого правоохранители изъяли автомат АКСу и несколько магазинов с патронами к нему, рации, патроны различного калибра, а также запрещенную в Украине советскую и коммунистическую символику. Мужчина открыто поддерживал полномасштабное вторжение рф на территорию Украины и действия оккупантов.

Напомним, на Николаевщине нашли гражданские авто с изуродованными и расстрелянными телами.

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