Как военные из Северной Кореи покажут себя на войне - это огромный знак вопроса, подчеркнул эксперт.

Если солдаты из Северной Кореи в боях на Курщине покажут себя эффективной силой, то Россия может "заказать" у лидера КНДР Ким Чен Ына 100 тысяч для пополнения рядов "пушечного мяса" в войне против Украины.

Об этом сказал экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV. В частности, у него спросили, верит ли он в реалистичность того, что Северная Корея отправит на войну России против Украины 100 тысяч солдат.

"Конечно, я допускаю такую возможность. Технически это абсолютно возможно. Большой вопрос, действительно ли это произойдет? По моему мнению, это будет зависеть от того, а как себя покажут те 12 тысяч, которые уже приехали", - сказал Дикий.

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При этом, он обратил внимание, что эти 12 тысяч после развертывания в Курской области не вводят в бой. По его словам, российское командование не может понимать, что 12 тысяч - это не то количество людей, которое "делает погоду на этой войне":

"Они на этих 12 тысячах проверят, насколько вообще на что-то годится это пушечное мясо, которое продает Ким, как эти солдаты покажут себя в бою".

Он сказал, что с одной стороны, существует предположение, что солдаты КНДР могут быть очень надежными солдатами для "мясных" штурмов. Эти солдаты являются дисциплинированными, потому что у них в заложниках в Северной Корее остаются семьи.

В то же время, с другой стороны, судя по всему, эти солдаты могут быть не обучены базовым вещам, потому что российским командирам пришлось проводить для северокорейцев курс молодого бойца. "Судя по всему, российские командиры увидели, что они вообще в руках автомат держать не умеют", - сказал он.

Эксперт отметил, что КНДР не воевала с 1950-х годов, и их солдаты используются как рабская сила. "Как они себя покажут на войне - это огромный знак вопроса... Если окажется, что это "пушечное мясо" от Ким Чен Ына не только дешевое, а еще и эффективное - тогда закажут еще 100 тысяч. Если окажется, что абсолютно себя не оправдывает, в таком случае не станут заказывать", - подчеркнул Дикий.

В центре внимания Северная Корея - новости, которые сообщались

Как известно, 17 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея способна направить до 100 000 военнослужащих для помощи России в войне в Украине, если сотрудничество между странами и дальше будет углубляться.

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