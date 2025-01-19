Вследствие российских атак дронами больше всего страдают местные жители Херсона.

После того, как украинские войска освободили Херсон от российской оккупации, которая длилась 8 месяцев, враг безжалостно обстреливает город. В июне 2023 года захватчики взорвали Каховскую дамбу, затопив низменные районы Херсона, однако теперь жители города столкнулись с новыми вызовами. В течение полугода российские дроны ежедневно атакуют мирное население, преследуя авто и пешеходов на улицах. Местные жители называют такие действия РФ "сафари", пишет The Economist.

По информации местных властей, с лета прошлого года россияне нанесли более тысячи ударов беспилотниками, в результате чего 500 человек получили ранения, еще 36 человек погибли.

"Наблюдательные дроны патрулируют высоко вверху; меньшие ударные дроны (известные как FPV, или дроны с видом от первого лица), со временем полета от 20 до 40 минут, садятся на крыши, чтобы сэкономить заряд батареи. Сбрасываемые боеприпасы часто самодельные: минометные мины, гранаты, канистры с осколками или дротиками, бутылки с бензином, которые зажигаются", - рассказывают журналисты издания.

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В The Economist отмечают, что все гражданские объекты, такие как магазины, школы, больницы, частные дома и другие, становятся мишенями обстрелов РФ. По словам главы Херсонской военной администрации Романа Мрочко, во время одной из атак микроавтобус был почти полностью уничтожен, однако "водитель героически спас раненых людей, доставив их, можно сказать, на металлоломе в больницу".

"В прибрежных районах, где сосредоточены обстрелы и которые россияне обозначили "красными зонами" в телеграм-каналах, жизнь приостановилась. Там нет газа, воды, электричества и коммунального тепла. Общественный транспорт не работает. Машины скорой помощи ждут за пределами зоны, пока полиция на бронированных автомобилях доставит к ним раненых", - подчеркивают в материале.

И небольшое количество людей, которое еще живет в этих районах, редко решается выйти на улицу. Они прислушиваются к тревожному гудению БпЛА и бегают с одного места на другое, прячась от возможных атак. Также они стараются не пользоваться авто, которые для россиян являются легкой мишенью.

"Когда люди все же садятся за руль, они увеличивают скорость, чтобы обогнать нападающих. Дождь, который препятствует полетам дронов, иногда дает небольшую передышку", - добавляют в издании.

В то же время директор Херсонской онкологической больницы, которая была единственной в регионе, Ирина Сокур рассказала об атаках РФ, в результате которых страдали пациенты больницы, персонал и машины скорой помощи.

"11 ноября две машины скорой помощи были сожжены в результате атаки с беспилотника. На следующий день была подбита третья. 26 ноября заведующая нашей лаборатории была убита по дороге на работу", - отметила Сокур.

Кроме того, один человек погиб в своей машине на стоянке, пока ждал родственника после лечения. Что касается Ирины Сокур, то ее дважды преследовали беспилотники. Уже в начале зимы почти всех пациентов эвакуировали, а 20 декабря две планерные бомбы разрушили лечебное учреждение.

Сейчас цель таких российских обстрелов Херсона непонятна. Мрочко считает, что оккупанты тренируют своих пилотов БПЛА на гражданском населении города.

"Или это может быть тактика создания буферной зоны, или подготовка к наступлению с целью отвоевания части западного берега реки. Частота артиллерийских ударов по Херсону также возрастает. Обстрел, разбивший онкологическую больницу 20 декабря, был крупнейшим с момента освобождения города - шквал из более 1000 снарядов прикрывал неудачную попытку российских войск продвинуться ближе к городу", - напомнили в The Economist.

В свою очередь представитель правозащитной организации Human Rights Белкис Вилле говорит, что такие обстрелы являются "преднамеренными" и могут побудить местных жителей к эвакуации из Херсона. По ее словам, беспилотники РФ нацелены именно на гражданское население.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

Ранее чиновница рассказала правду о жизни на левом берегу Херсонщины. По ее словам, самым тяжелым периодом для местных жителей оккупированной Олешковской общины можно назвать времена ротаций россиян, ведь новые российские военные, которые оказались там, пытаются что-то украсть и над кем-нибудь поиздеваться.

Также сообщалось, что 9 января противник сбросил на Херсон три КАБа, в результате чего были разрушены жилые дома, а также многие жители получили ранения. В частности пострадавшие женщины и мужчины получили взрывные травмы и осколочные ранения.

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