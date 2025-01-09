Враг сбросил на Херсон три КАБа: много раненых и разрушений

Некоторые оказались заблокированными в своих домах и не могли выйти без посторонней помощи.

Сегодня, 9 января, российские войска сбросили на Херсон управляемые авиационные бомбы, которые разрушили жилые дома, есть много раненых.

"Посреди дня россияне атаковали Херсон из авиации. КАБы враг сбросил на жилую застройку", - рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его информации, пострадало много людей - женщины и мужчины, у которых взрывные травмы и осколочные ранения.

Одному пострадавшему бригада "скорой" оказала помощь на месте, остальные - находятся в больницах. Медики проводят обследование и оказывают им необходимую помощь.

Чиновник обнародовал видео, на котором можно увидеть, как выглядит город после атаки. В частности, видно, что жилые дома разрушены, взрывной волной выбило ворота, оконные рамы, стекла, обвалились потолки, стены, уничтожено имущество людей. Некоторые оказались заблокированными в своих домах и не могли выйти без посторонней помощи. В частности, на видео слышно, как пожилая женщина просит о помощи и плачет.

Как уточнил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, оккупанты ударили по городу в 11.00. Было выпущено три управляемые авиабомбы, одна попала в частный дом, разрушив его. Из-под завалов достали мужчину и женщину, которых забрала скорая. У 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс.

Еще двое мужчин, 52 и 62 лет, были на улице в момент попадания КАБ. У одного из мужчин - взрывная травма и осколочное ранение правой кисти, у другого - ссадины лица, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. У женщины, 1961 г. р., и мужчины, 1957 г. р., - минно-взрывная травма. Впоследствии к медикам за помощью обратился 56-летний херсонец, который получил минно-взрывную травму и контузию.

По словам Мрочко, также в результате вражеского авиаудара возникли пожары, попадание произошло в предприятие и детсад. В частности чиновник обнародовал фото, чтобы показать как выглядит детское учреждение после российского теракта.

В пресс-службе Херсонской областной прокуратуры заявили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Сейчас известно о 5 пострадавших гражданских, которые госпитализированы. Информация уточняется. В результате вражеского обстрела есть значительные повреждения и разрушения домов, промышленных объектов и автотранспорта", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, утром оккупанты атаковали несколько улиц в Бериславе с помощью БпЛА. В результате атак погиб 54-летний мужчина, еще трое гражданских получили ранения. Также враг обстрелял из артиллерии поселок Несокрушимое, что в Белозерской громаде: погибла 60-летняя женщина.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 8 января оккупанты ударили по жилой застройке Запорожья двумя бомбами. Сначала сообщалось, что в результате атаки погибли 13 человек, а 18 получили ранения. Среди раненых - 13-летняя девочка. Уже 9 января стало известно, что в городе резко возросло количество раненых в результате этой атаки. В частности, раненых - 113. Как заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии. Федоров уточнил, что враг ударил ФАБ по центру Запорожья.

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