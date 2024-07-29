Он убежден, что если их не остановить - война реально может прийти очень быстро, в том числе домой к тем, кто не пошел на войну.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что безусловно, все подсчеты "экспертов" - где и когда продвинутся россияне - это "гадание на кофейной гуще".

При этом он считает, что относиться к самому вопросу слишком легко не стоит.

"Правда в том, что русаки действительно быстро продвигаются, это не сложно заметить даже по картам, которые есть в сети. Победными песнями, надеждами и чаяниями их не остановить. Россияне останавливаются только там, где получают п***лину", - написал он.

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Он убежден, что если их не остановить - война реально может прийти очень быстро, в том числе домой к тем, кто не пошел на войну.

"Надо просыпаться, снимать с головы кастрюлю надежд и становиться к борьбе. Все очень просто: чем раньше мы уничтожим россиян, тем быстрее закончится война", - добавил Жорин.

В качестве примера экспертного мнения он привел сообщение Юлиан Рёпке, аналитика Bild, который изучает открытые данные.

Война в Украине - ситуация на фронте

Старший офицер реактивной артиллерийской батареи 47 ОМБР Роман Бугаев рассказал, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, идут постоянные вражеские атаки, где соотношение сил в пропорции 1 к 10 не в пользу Сил обороны. По его словам, враг ввел новые силы на этом участке фронта, которые отдохнули, они быстро двигаются и имеют некоторые успехи.

В свою очередь, военный эксперт Сергей Грабский заверил, что на Покровском направлении обвала фронта нет и российские захватчики еще далеки от города Покровск.

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