На Закарпатье задержали местного жителя, который организовал преступную схему продажи фальшивых документов военнообязанным мужчинам для выезда за границу во время действия военного положения.
Как сообщила Государственная пограничная служба, преступник изготавливал справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без фактического прохождения лицом необходимых обследований.
За свои услуги злоумышленник правил по 20 тыс. евро с каждого "клиента".
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- В Украине введено военное положение. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать за пределы страны.