Преступник изготавливал справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без фактического прохождения лицом необходимых обследований.

На Закарпатье задержали местного жителя, который организовал преступную схему продажи фальшивых документов военнообязанным мужчинам для выезда за границу во время действия военного положения.

Как сообщила Государственная пограничная служба, преступник изготавливал справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без фактического прохождения лицом необходимых обследований.

За свои услуги злоумышленник правил по 20 тыс. евро с каждого "клиента".

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