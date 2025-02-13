Он также заявил о кадровых изменениях в Воздушных силах Украины.

Украинская армия имеет хорошие результаты на фронте, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Были сегодня доклады военных наших - очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте - неправильно называть географию, не буду делать это политическим. Но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка - ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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"Нам надо укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент - нашу военную авиацию. Поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушных сил", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне журналисты The New York Times обнародовали жалобы россиян на адские бои на Курщине. Они цитируют командира одного из российских законов, которые воюют там. Он отметил, что там продолжаются "самые жесткие бои", которые он не видел за все время полномасштабной войны.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о планах врага на фронте. По его словам, Россия сейчас сконцентрировала свои силы на Харьковщине, где пытается окружить Купянск. По словам эксперта, таким образом РФ планирует организовать свою военную весенне-летнюю кампанию, чтобы потом угрожать украинскому контингенту в Донецкой области.

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