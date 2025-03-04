По убеждению президента, никому не удастся заставить Украину пойти на российские требования, пока все в Украине будут стоять крепко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация не изменила своих требований в отношении Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. По его словам, в Кремле и в дальнейшем будут требовать отказа Киева от украинских территорий и сокращения армии.

"Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины. Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции. И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится – мир будет достойным", – подчеркнул Зеленский.

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Переговоры с Россией

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский предложил первые шаги к мирным переговорам, которые также должна выполнить Россия.

В частности, первыми этапами в процессе окончания войны могут быть освобождение пленных, перемирие в море и в небе, что предусматривает запрет на использование ракет, дальнобойных дронов, ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Затем Украина хотела бы "очень быстро" пройти следующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении.

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