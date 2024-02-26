По словам президента, без помощи США Украине будет не только трудно получить новые достижения на поле боя, но и продолжать защищаться в этом году.

Без помощи США Украине будет не только трудно получить новые достижения на поле боя, но и продолжать защищаться в этом году. Об этом в интервью CNN сказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, время имеет решающее значение, поскольку Россия может попробовать новое наступление уже в конце мая.

"Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы. ... Не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень трудно", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что сейчас новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана дальнейших действий: если Киев получит помощь США, он сможет начать отпор России, если нет - ему придется сосредоточиться только на защите. Президент также рассказал, что разговаривал со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном по пакету помощи и "чувствовал себя оптимистично после этого разговора".

"Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героические наши люди, наши солдаты и мирные жители. .... Если они передумают, для нас это большая проблема", - резюмировал Зеленский.

Помощь США Украине - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сумму, которую ожидает Украина в этом году от США. По его словам, Киев рассчитывает на помощь от Вашингтона в размере 11,8 миллиардов долларов.

Как сказал Шмыгаль, для Украины очень важна помощь США "целостным пакетом военной и финансовой поддержки".

5 февраля Сенат США показал долгожданный проект закона о помощи Украине. Согласно документу, на поддержку Украины хотят выделить 60,1 млрд долларов.

13 февраля Сенат окончательно поддержал законопроект с помощью для Украины. Теперь его должна одобрить Палата представителей.

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