По словам премьера, для Украины важна помощь США целостным пакетом военной и финансовой поддержки.

В этом году Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки помощь в размере 11,8 миллиардов долларов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума "Украина. Год 2024".

"Мы ожидаем от США в этом году 11,8 миллиардов долларов помощи. Это то, о чем мы договаривались... И мы глубоко убеждены, что США не оставят Украину в одиночестве с точки зрения и финансовой поддержки, и вооруженной, милитарной поддержки, потому что они объединены в один пакет", – заявил он.

По словам Шмыгаля, для Украины очень важна помощь США, собственно, целостным пакетом военной и финансовой поддержки.

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"Поэтому мы ожидаем решения Конгресса. Решение Сената дает нам большую надежду. Ожидаем решения Конгресса после их двухнедельного перерыва в работе", – отметил глава правительства.

Помощь США

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Сенат Соединенных Штатов Америки обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов. Законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине, 14,1 млрд долларов – Израилю и 20,2 млрд долларов – на повышение безопасности на американской границе.

13 февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект с помощью для Украины. Теперь законопроект должны направить в Палату представителей.

Конгрессмен-республиканец Тим Уолберг считает, что законопроект о выделении помощи Украине может быть проголосован в течение следующих двух месяцев. В то же время он заверил, что любая помощь как для Украины, так и для Израиля не будет оказана, пока нет решения относительно границы.

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