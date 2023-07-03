Президент о фронте: прошедшая неделя была трудной, но имеем успехи.

Прошедшая неделя на фронте была трудной, но имеем успехи. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский под видео, где продемонстрировано уничтожение вражеской техники и оккупантов. Он подчеркнул, что на фронте происходит наше движение вперед шаг за шагом.

На видео, которое продемонстрировал Зеленский, показан подрыв штурмовой группы противника на минах, уничтожение РСЗО "Град" ракетой Himars. На видео показана контрбатарейная борьба экипажа БПЛА, уничтожение пушки "Мста-Б" ракетой Himars, а также поражение БМП и четырех единиц автомобильной техники противника, уничтожение САУ 2С7 "Пион" ракетой Himars, а также огневое поражение нескольких единиц БМ-21 "Град".

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта деоккупированная территория увеличена на 9 кв км.

На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ двигаются на Бахмутском направлении, а российские оккупанты и продолжают свои попытки наступать на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Там продолжаются тяжелые бои.

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