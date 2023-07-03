На этих направлениях украинские военные продолжают освобождать землю от оккупантов.

На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия. ВСУ двигаются на Бахмутском направлении, а российские оккупанты ведут наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", - подчеркнула Маляр.

По ее данным, за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв км.

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Количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое:

позапрошлая неделя 6457 обстрелов;

прошедшая неделя 11753 обстрела.

Также Маляр рассказала о ситуации на юге. По ее словам, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: вели наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Работино; Новоселка, Старомайорское, имели успех.

"За прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 кв км. Всего освобожденная площадь на Юге составляет 158,4 кв км", - сообщила Маляр.

Контрнаступление ВСУ

С начала лета ВСУ проводят контрнаступление. Военные уже достигли успехов - отбили у врога несколько населенных пунктов и выбили с занимаемых позиций. А сегодня в Институте по изучению войны сообщили, что украинские военные на шести участках фронта проводили контрнаступательные операции и добились успехов.

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