По словам президента, военные Сил спецопераций наносят особо ощутимые удары по российским террористам.

Президент Владимир Зеленский озвучил ключевые боевые операции Сил специальных операций и поблагодарил военных за результаты.

Об этом речь шла в сегодняшнем обращении главы государства к украинцам. Зеленский отметил, что имел честь лично поздравить и наградить военных Сил специальных операций по случаю их профессионального дня. Находясь в Донецкой области, он встречался с бойцами в Часовом Яре, Краматорске, Славянске, Дружковке, Константиновке.

"Они всегда на самых горячих участках фронта, на самых ответственных, особых задачах. Так и сейчас - Бахмутское направление. Приехал к ним, поблагодарил за силу и героизм, за профессионализм, за чрезвычайно профессиональную защиту Украины", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, военные наносят особенно ощутимые удары по российским террористам.

"Силы специальных операций - это такой героизм, о котором невозможно рассказать все детали. Лишь спустя годы, впоследствии - такова специфика операций... из того, о чем можно сейчас говорить, конечно – это участие в ключевых боевых операциях. Бахмут в частности. Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Соледар. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный - это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "альфовцами" и ВМС. Кинбурнская коса, Херсон. Сейчас - освобождение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, и ССО", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что за время войны 17 военных Сил специальных операций удостоены звания Героя Украины. "13 из них, к сожалению, посмертно. Всего 2520 воинов ССО отмечены государственными наградами", - подчеркнул президент.

Он поблагодарю ССО за результаты для Украины, для всего украинского народа. "Спасибо за шеврон, это очень почетно!", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: новости

29 июля в Украине отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Сегодня утром стало известно, что Зеленский приехал к украинским бойцам Сил специальных операций на Бахмутское направление. В Telegram он отметил, что хочет поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Также президент заслушал доклад командира.

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