Региону нужны средства противовоздушной обороны, которые будут способны сбивать сверхзвуковые, баллистические ракеты.

Для эффективной защиты от мощных атак россиян южному региону нужна помощь стран-партнеров в усилении защиты неба средствами, которые способны сбивать сверхзвуковые и баллистические ракеты.

"Мощная атака, которая была спровоцирована в течение нескольких дней, требует определенной защиты. И Силы обороны были переориентированы на перепрофилирование работы противовоздушной обороны с учетом направлений атак врага. Конечно есть усиление на некоторых участках. Но для того, чтобы адекватно реагировать на такие мощные атаки нам нужны более современные средства, и более мощная поддержка партнеров", - отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Она отметила, что враг уже испытывал баллистику на южном регионе - ударил по центру Одессы и по жилым кварталам.

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"Это говорит о том, что нам нужны такие средства противовоздушной обороны, которые будут способны сбивать и сверхзвуковые, и баллистические ракеты", - подчеркнула Гуменюк.

Ракетные обстрелы юга Украины

Как известно, президент Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры и людей. Он отметил, что российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки.

В частности, во время ночной атаки 19 июля армия РФ ударила по Одесчине "Ониксами" с берегового комплекса в Крыму, ракетами Х-59 и Х-22 из стратегической авиации, а также, одновременно с ракетами, запустила по югу и дроны Shahed-136. А в ночь на 23 июля армия РФ применила 19 ракет различных модификаций для удара по Одессе, попав в портовую инфраструктуру и исторический центр города.

После этого Зеленский обратился к партнерам с призывом создать над украинскими городами защитный щит. Для этого ВСУ нужно больше систем ПВО, подчеркивал гарант Украины.

Кроме того, Россия ударила беспилотниками по дунайским портам, у границы с Румынией.

Также россияне угрожали атаковать гражданские суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю. В Минобороны РФ заявили, что будут реагировать на эти сухогрузы и танкеры, как перевозящие грузы военного назначения.

26 июля состоялось заседание Совета Украина-НАТО по поводу выхода России из "зернового соглашения" и ее атак на южные области Украины. За 9 дней в результате атак российских оккупантов повреждено и частично уничтожено 26 портовых объектов, 5 гражданских судов.

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