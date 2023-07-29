Глава государства приехал на одну из самых горячих точек фронта поздравить украинских военных с профессиональным праздником Сил специальных операций ВСУ.

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом к украинским бойцам Сил специальных операций на Бахмутское направление.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо!", - отметил Зеленский.

"Хоть деталей об актуальных операциях и не расскажешь - только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое. Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины! Честь!",- подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: новости

29 июля в Украине отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

По словам Зеленского, эти военные вовлечены в самые сложные и рискованные операции. Бойцы проходят самую современную подготовку. Они вовлечены в уничтожение логистики российских террористов, диверсий против оккупантов и украинское движение сопротивления.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута и имеют успехи.

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