Президент призвал мир помочь Украине и заставить Россию искать мира.

Украинская смелость уже объединила весь демократический мир.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем англоязычном обращении.

"45 дней полномасштабной войны и защиты от нападения России - крупнейшей страны мира. Самой большой по территории, по агрессивности, по безнаказанности. Но российское руководство не учитывало одного факта - что нападает и на другую крупнейшую страну мира. На Украину - самую большую по смелости. Мы не побоялись массированных ракетных ударов российской авиации, длиннющих танковых колонн", - подчеркнул он.

По словам президента, украинская смелость уже нанесла России такой ущерб, каких она не видела десятки лет, хотя воюет постоянно.

"Украинская смелость уже объединила демократический мир. Миллионы людей в других странах видят нашу смелость... История навсегда запомнит нашу смелость. Но я хочу, чтобы украинская смелость была доступной для всех в мире. Как мы защищаемся от самой большой тирании в мире, так и все остальные люди мира должны быть смелыми, чтобы противостоять этой тирании", - считает Зеленский.

Он подчеркнул, что люди должны сделать все, чтобы заставить Россию искать мира, чтобы заставить российских военных и их командующих отвечать за все совершенные преступления против украинцев.

"Нужны санкции против всех российских банков, требуется нефтяное эмбарго против России, нужно лишить российскую машину военных преступлений любой возможности действовать. И нужно предоставить Украине жизненно необходимую помощь. Мы просим об оружии, о финансовой помощи, о помощи для украинских переселенцев. Для 10 млн человек, которых Россия заставила покинуть дома", - добавил глава государства.

По его мнению, демократический мир имеет силу, чтобы помочь.

"Украинская смелость заслуживает уважения. Убедите своих политиков. Оставайтесь с Украиной, со свободой и со смелостью", - призвал Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 апреля в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сразу по прибытию состоялась его встреча тет-а-тет с президентом Владимиром Зеленским.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что разговор Джонсона и Зеленского был " очень насыщенным и конструктивной". Премьер-министра Великобритании с самого начала российской агрессии он был на прямой связи с президентом Украины.

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