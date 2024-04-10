По словам президента, такие "сигналы" были от СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский не слышал от экс-главы Белого дома Дональда Трампа заявлений об обмене украинских территорий на мир с Россией. Об этом глава государства сказал во время выступления на Дельфийском экономическом форуме через видеовключение.

Отвечая на вопрос по поводу того, что якобы возможный будущий президент США Трамп считает, что Украина должна пойти на определенную сделку, признав оккупацию Крыма и отдав Донбасс России ради мира, Зеленский отметил, что "эти сигналы" были в соответствующих СМИ, но от Трампа таких заявлений не было.

"Прямо от Трампа я это не слышал. .... Если будет такая возможность, то я с удовольствием послушаю. И поговорим на эту тему", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что пока не имел возможности пообщаться с Трампом "на эту тематику" и относительно его идей как закончить войну. При этом он напомнил, что Украина предложила дипломатический путь завершения войны.

"Мы его предложили миру и в ближайшее время будет уже дата первого инаугурационного саммита мира. ... Если действительно мир хочет закончить, то он заставит Россию так сделать", - подчеркнул президент Украины.

Предложение Трампа по миру в Украине - что известно

На днях издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп за закрытыми дверями обсуждает идею заставить Украину отдать России Крым и Донбасс в обмен на прекращение войны.

У самого Трампа назвали "фейковой новостью" сообщения о том, что у него якобы есть план прекращения развязанной Россией войны в Украине.

Представитель предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал это "фейковой новостью". По его словам, Трамп не примет "мирный план" до тех пор, пока не придет к власти и должным образом не взвесит все имеющиеся варианты.

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