Президент поблагодарил мужественных украинских воинов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

"Жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта. И на Харьковщине, и на юге, и на Донбассе", - отметил президент.

Видео дня

Зеленский напомнил, что сегодня российские войска снова били по Николаевской области, по районам Запорожской и Днепропетровской областей, а также по Харькову.

Он добавил, что среди погибших и пострадавших есть дети.

"Наша артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб, все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены", - сказал глава государства.

Президент поблагодарил украинских воинов, которые это обеспечивают.

"Сегодня, в частности хочу отметить бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении за меткий огонь по врагу. Спасибо и нашей разведке, и Службе безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины сегодня, 3 сентября, отбили атаки врага в районах 7 населенных пунктов.

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