Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта.
Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.
"Жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта. И на Харьковщине, и на юге, и на Донбассе", - отметил президент.
Зеленский напомнил, что сегодня российские войска снова били по Николаевской области, по районам Запорожской и Днепропетровской областей, а также по Харькову.
Он добавил, что среди погибших и пострадавших есть дети.
"Наша артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб, все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены", - сказал глава государства.
Президент поблагодарил украинских воинов, которые это обеспечивают.
"Сегодня, в частности хочу отметить бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении за меткий огонь по врагу. Спасибо и нашей разведке, и Службе безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины сегодня, 3 сентября, отбили атаки врага в районах 7 населенных пунктов.