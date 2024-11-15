Речь идет о 812 разведывательных беспилотниках компании Quantum стоимостью 153 миллиона евро.

После распада коалиции "светофора" в Германии существует угроза затягивания решения по дальнейшим поставкам оружия в Украину, в частности, по поставкам беспилотников, пишет Der Spiegel.

Как пишет издание, перед распадом коалиции канцлер Олаф Шольц обсуждал вопрос о выделении дополнительных трех миллиардов евро на военную поддержку Украины. В этом году немецкое правительство уже направило Украине вооружения на сумму почти 8 миллиардов евро, однако бюджет на эти расходы исчерпан.

При этом Украина настаивает на принятии решений о дальнейших поставках оружия до досрочных парламентских выборов в Германии.

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"Необходимо сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию запланированных заказов и финансирование дополнительной помощи в новом году", - заявил посол Украины Алексей Макеев в интервью Spiegel.

На дальнейших поставках оружия настаивает также министр иностранных дел Анналена Баербок. Как пишет Spiegel, речь идет о 812 разведывательных беспилотниках компании Quantum, которые запросила Украина, стоимость которых составляет 153 миллиона евро. Бербок выступает за быстрое финансирование поставок, по возможности в 2024 году или в начале следующего года.

Отмечается, что если финансирование будет осуществляться через сверхплановые расходы в 2025 году, то необходимо согласование с бюджетным комитетом. Однако до сих пор потребность в этих дронах не была официально подана в финансовый департамент, пишет Spiegel.

Отмечается, что в этом году Германия уже поставила Украине 348 разведывательных дронов Vector производства компании Quantum, еще один пакет из 127 дронов должен прибыть на фронт до конца года. Также запланирована поставка до 4000 боевых дронов другого немецкого производителя, однако Украина пока воздерживается от раскрытия подробностей о типе этих дронов.

Распад коалиции в Германии - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в Германии распалась правительственная коалиция. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Линднера - лидера Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию.

По словам правительственных чиновников, выборы в Бундестаг могут состояться в феврале 2025 года.

При єтом, как отмечают эксперты, хотя считается, что политические потрясения вряд ли повлияют на текущие планы Германии по предоставлению помощи Украине, они, вероятно, приостановят любое потенциальное увеличение поддержки.

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