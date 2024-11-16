За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1650 оккупантов. Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют 719240 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее:
- танков - 9338 (+8 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин - 18994 (+26);
- артиллерийских систем - 20520 (+28),
- РСЗО -1252,
- средств ПВО - 999,
- самолетов - 369,
- вертолетов - 329,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18914 (+28),
- крылатых ракет - 2641,
- кораблей/катеров - 28,
- подлодок - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29236 (+69),
- специальной техники - 3651 (+6).
"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Война в Украине - актуальное
Напомним, как сообщал мониторинговый проект DeepState, российские захватчики оккупировали село Максимовка Волновахского района Донецкой области, а также продвинулись возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке.
Вместе с тем в BBC пришли к выводу, что темпы прироста ликвидированных россиян на войне в Украине в настоящее время являются самыми высокими с начала вторжения. Показатели осенних месяцев превышают прошлогодние в полтора раза, а данные 2022 года и вовсе в более чем вдвое.