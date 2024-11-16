В частности, за сутки ВСУ уничтожили 28 российских артиллерийских систем.

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1650 оккупантов. Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют 719240 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее:

танков - 9338 (+8 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 18994 (+26);

артиллерийских систем - 20520 (+28),

РСЗО -1252,

средств ПВО - 999,

самолетов - 369,

вертолетов - 329,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18914 (+28),

крылатых ракет - 2641,

кораблей/катеров - 28,

подлодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 29236 (+69),

специальной техники - 3651 (+6).

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

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Война в Украине - актуальное

Напомним, как сообщал мониторинговый проект DeepState, российские захватчики оккупировали село Максимовка Волновахского района Донецкой области, а также продвинулись возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке.

Вместе с тем в BBC пришли к выводу, что темпы прироста ликвидированных россиян на войне в Украине в настоящее время являются самыми высокими с начала вторжения. Показатели осенних месяцев превышают прошлогодние в полтора раза, а данные 2022 года и вовсе в более чем вдвое.

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