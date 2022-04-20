Он отметил, что среди наибольших угроз остаются мины и растяжки, которые были установлены оккупантами, и снаряды, которые не разорвались.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от российских оккупантов освобождены уже 934 населенных пункта Украины.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и громад Украины. Освобождены уже 934 населенных пункта", - отметил президент.

По его словам, полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах, местное самоуправление заработало в 431 громаде, работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте.

"Постепенно восстанавливаем доступ людей к медицинским и образовательным услугам, к органам социальной защиты. Восстанавливаем автомобильное сообщение и поставки электричества, газа и воды", - сказал Зеленский.

Он отметил, что среди наибольших угроз остаются мины и растяжки, которые были установлены оккупантами, и снаряды, которые не разорвались.

"Чтобы обезвредить их все нужно много времени и усилий, и я очень благодарен всем специалистам, всем спасателям, которые выполняют эту важную задачу", - добавил глава государства.

Президент призвал граждан, которые возвращаются в освобожденные громады, быть очень внимательными: не заходить на территорию, которая еще не проверена, не заходить в леса, не трогать опасные предметы и сразу сообщать о них спасателям.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока недостаточно техники для разблокирования Мариуполя силовым путем.